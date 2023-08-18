Памфилова заявила, что России не нужна демократия в «западном понимании»

Демократия на Западе является «не властью большинства, а властью меньшинства», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе выступления на форуме «Территория смыслов». По ее словам, России демократия в таком понимании не нужна.

В ходе выступления Памфиловой один из участников форума попросил ее прокомментировать слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о демократии.

В начале августа в беседе с газетой The New York Times представитель Кремля заявил, что «президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия», а действующий президент РФ Владимир Путин на выборах в 2024 году будет переизбран «с более чем 90 процентами голосов». Позже он сказал, что американские журналисты все «переврали».

«Для меня что такое демократия — это просто механизм, способ формирования власти путем выборов. Что сейчас происходит на Западе: это демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Я бы согласилась с Дмитрием Сергеевичем, у нас точно не такая система, как на Западе, и не надо нам [такой]», — ответила Памфилова на этот вопрос.

Глава ЦИК также заявила, что западная демократия «деградировала». По ее словам, российский Центризбирком — «одно из самых эффективных ведомств» в стране. «С минимальными затратами мы решаем максимально эффективно новые задачи. И я думаю, что многим ведомствам стоит поучиться», — добавила она.

В июле на встрече с Путиным Памфилова заявила, что президентские выборы 2024 года — это «наша электоральная линия фронта».

Очередные президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Владимир Путин официально пока еще не объявлял, примет ли он в них участие. По информации источников «Медузы», в администрации президента намерены добиться цифр, которые бы свидетельствовали о «тотальной поддержке» Путина.

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