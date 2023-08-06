Песков заявил, что Путина переизберут на пост президента с результатом более 90% голосов

На президентских выборах 2024 года в России более 90% голосов будет подано за переизбрание Владимира Путина. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», — сказал представитель Кремля.

Также он дал комментарии по поводу перспектив российско-украинской войны. По словам Пескова, в настоящее время нет оснований для подписания соглашения и в обозримом будущем Россия будет продолжать .

На вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий помимо четырех аннексированных областей, он ответил: «Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши».

После аннексии украинских территорий в Конституции РФ в список российских регионов включили самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Обновлено. Дмитрий Песков заявил РБК, что американские журналисты поступили «как всегда» и все «переврали». «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По данным собеседников «Медузы», в администрации президента РФ решили, что на выборах 2024 года Путин должен набрать больше 80%.

Подробнее читайте здесь

В Кремле решили, что на выборах 2024 года Путин должен набрать больше 80% Для этого администрация президента превратит избирательную кампанию в «череду праздников»

Подробнее читайте здесь

В Кремле решили, что на выборах 2024 года Путин должен набрать больше 80% Для этого администрация президента превратит избирательную кампанию в «череду праздников»