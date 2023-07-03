Элла Памфилова назвала выборы 2024 года «электоральной линией фронта»

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о важности президентских выборов 2024 года для России. Она заявила, что это голосование — «наша электоральная линия фронта».

Это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. и наши коллеги понимают это.

Также глава ЦИК сказала, что к президентским выборам будет готов цифровой аналог системы ГАС «Выборы». Она подчеркнула, что основным достоинством этой системы будет то, что она «будет полностью автономна от интернета».

Очередные выборы президента России, согласно законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года. Владимир Путин официально пока еще не объявлял, что примет в них участие. По данным источников «Медузы», в администрации президента намерены добиться цифр, которые бы свидетельствовали о «тотальной поддержке» Путина.

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