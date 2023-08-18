CNN: часть военных и чиновников в администрации Байдена скептически относятся к украинским ударам по аннексированному Крыму

Некоторые американские военные и чиновники администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к стратегии Украины, которая подразумевает удары по аннексированному РФ Крыму с целью нарушения цепочек российской военной логистики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал утверждает, что часть военных и чиновников США считают украинские атаки по Крыму в лучшем случае отвлекающим маневром, а в худшем — пустой тратой ценных ресурсов.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал CNN, что атаки на Крым «немного вывели россиян из равновесия, но не делают ничего решающего». «И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они [Киев] сосредоточились на контрнаступлении», — добавил он.

По словам высокопоставленного представителя западной разведки, примерно треть полуострова сейчас находится в пределах досягаемости предоставленной США ракетной системы HIMARS. В связи с этим Украина усилила удары по российским складам боеприпасов и другим объектам логистики и снабжения в Крыму, отметил собеседник CNN.

Атаки в Крыму — неотъемлемая часть контрнаступательной стратегии Украины, которая направлена на то, чтобы изолировать полуостров и усложнить России поддержку ее военных операций на материковой части Украины, заявил телеканалу украинский источник.

Ранее власти США публично заявляли, что поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в Крыму.

В последние недели ВСУ активизировали удары по аннексированному Россией Крыму. В частности, в июле на Крымском мосту, который соединяет Керченский и Таманский полуострова, в результате атаки морского беспилотника произошел взрыв. 12 августа его обстреляли ракетами. За неделю до этого обстрелу подверглись Чонгарский и Генический мосты между Крымом и Херсонской областью.

О ситуации на фронте и перспективах украинского контрнаступления в подкасте «Что случилось» подробно рассказывал редактор рубрики «Разбор» «Медузы» Дмитрий Кузнец.

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