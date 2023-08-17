Сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца задержали по делу о «нежелательной» организации. После допроса его отправят в изолятор временного содержания

Сопредседателя движения в защиту прав избирателей Григория Мельконьянца, который стал фигурантом дела об организации деятельности «нежелательной» организации ( ), задержали. Об этом сообщает «Дождь».

По данным «Дождя», после допроса в главном здании Следственного комитета в Техническом переулке Мельконьянца доставят в изолятор временного содержания (ИВС). Эту информацию подтвердил изданию SOTA адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков. В пятницу, 18 августа, Басманный районный суд Москвы изберет ему меру пресечения.

О том, что Мельконьянц стал подозреваемым по уголовному делу, стало известно утром 17 августа. У него дома в Москве прошел обыск, после которого Мельконьянца увезли на допрос в Следственный комитет РФ. В этот же день силовики пришли с обысками к координаторам «Голоса» в нескольких регионах России.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук связал дело с приближающимися и деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в которую ранее входил «Голос». В частности, об этой организации Мельконьянца спрашивали на допросе. В сентябре 2021 года власти России объявили ENEMO «нежелательной» организацией, после чего «Голос» прекратил свое участие в объединении.

На допросе Мельконьянц отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на 51 статью Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в преддверии выборов движение «Голос» выпустило серию докладов, «дискредитирующих избирательную кампанию».

По его словам, материалы докладов содержат «тенденциозные выводы» о невозможности честных выборов в России, в них критикуется российское избирательное законодательство и «по надуманным основаниям» ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования.

О преследовании участников движения «Голос»

К участникам движения «Голос» пришли с массовыми обысками. На сопредседателя движения Григория Мельконьянца завели дело о «нежелательной» организации

О преследовании участников движения «Голос»

К участникам движения «Голос» пришли с массовыми обысками. На сопредседателя движения Григория Мельконьянца завели дело о «нежелательной» организации