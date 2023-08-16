YouTube будет удалять видео на медицинские темы, содержание которых противоречит национальным и международным руководствам. Сообщение о новых правилах опубликовано в блоге компании. Особое внимание уделят записям, посвященным онкологическим заболеваниям.

Как говорится в сообщении, YouTube понимает — медицина развивается и рекомендации могут меняться. Однако в хорошо изученных областях есть научный консенсус, и в компании сосредоточатся именно на нем, чтобы распространяемая на платформе информация не вредила людям.

В новых правилах YouTube приводятся примеры: в частности, нельзя рассказывать о том, что что-либо можно лечить с помощью озонотерапии, керосина, коллоидного серебра и других средств, которые могут нанести ущерб здоровью. Нельзя говорить и о том, что ковида якобы не существует, вакцины приводят к расстройствам аутического спектра или что их используют для чипирования людей.

По заявлению представителей компании, подробные правила будут появляться для все большего числа состояний и методов лечения. Выбирая новую тему, YouTube учтет, насколько она важна для общества, есть ли официальная позиция на этот счет и как часто можно встретить некорректную информацию по этой теме. Под это определение подходят онкологические заболевания, и контентом на такую тему в первую очередь займутся в компании.

Начиная с сегодняшнего дня [15 августа 2023 года] и в ближайшие недели мы начнем удалять контент, который продвигает средства для лечения онкологических заболеваний, доказанно вредящие или неэффективные, или контент, в котором зрителей отговаривают от обращения за профессиональной медицинской помощью. Сюда входят видео, в которых продвигаются средства с недоказанной эффективностью в качестве замены одобренной терапии либо в качестве надежного средства, а также лечение, которое было официально признано опасным. Например, видео, в котором говорят, что «чеснок лечит рак» или «используй витамин C вместо лучевой терапии», будет удалено.

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