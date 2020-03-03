На русском языке вышли руководства для пациенток (и пациентов), заболевших раком молочной железы В них рассказывается об особенностях заболевания и методах лечения

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На русском языке вышло три руководства для пациентов с раком молочной железы:

неинвазивным — при котором опухоль не проросла в окружающие ткани;

инвазивным — при котором опухоль проросла в ткань, составляющую основу молочной железы;

метастатическим — при котором опухоль распространилась за пределы молочной железы и появились вторичные опухоли в отдаленных органах и тканях.

Эти руководства созданы американской Национальной всеобщей онкологической сетью (NCCN) и переведены на русский по инициативе онколога, руководителя «Клиники доктора Ласкова» Михаила Ласкова и при финансовой поддержке фонда «Александра».

В каждом руководстве NCCN от 50 до 76 страниц подробных объяснений того, в чем особенность этого заболевания, какие есть методы лечения и о чем нужно знать, чтобы принимать решения. В руководствах много информативных иллюстраций, есть словарь, в котором объясняются термины, и даже список примерных вопросов, которые стоит задать врачу. В первую очередь руководства созданы для женщин, так как у них чаще бывает рак молочной железы, но, как пишут авторы, для мужчин эта информация тоже актуальна.

В 2019 году при поддержке благотворительного фонда «Живой» на русском вышли другие руководства NCCN для пациентов с:

Планируется перевести еще 16 руководств NCCN. Все переводы можно будет найти на англоязычном сайте NCCN.