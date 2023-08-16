В Совете Федерации подготовили законопроект о запрете публиковать фото и видео военных объектов и мест обстрелов. Похожий закон приняли в Украине сразу после начала вторжения

Сенаторы разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео, содержащие данные о вооруженных силах РФ, а также кадры с последствиями обстрелов российской территории, с работой ПВО или с дронами, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений.

Кроме того, запрещено будет публиковать материалы, содержащие данные о месте обстрела или попадании снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средств поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета. Сенатор добавил, что исключение составят случаи, когда такая информация публикуется Минобороны России.

Клишас обосновал необходимость принятия закона тем, что в условиях войны СМИ, а также данные, публикуемые российскими и иностранными гражданами, становятся источником информации, которая может быть использована противником. Например, фото места попадания снаряда позволяют противнику корректировать координаты обстрела.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

РБК пишет, что за подобные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо «срока лишения свободы до трех лет в случае рецидива», уточняет ТАСС.

Подобный закон был принят в Украине вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск. Он запрещает в условиях военного или чрезвычайного положения публиковать фото и видео военных объектов, перемещения украинских военных или иностранной военной помощи, мест обстрелов, работы ПВО, траектории полета ракет и так далее. За нарушение запрета предусмотрены штрафы и различные сроки лишения свободы.

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