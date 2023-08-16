В Москве посетителей парка «Зарядье» второй день подряд эвакуируют из-за сообщения о «неопознанном устройстве»

Доступ на территорию парка «Зарядье», который находится рядом с Кремлем, снова закрыт из-за информации о «неопознанном устройстве». Об этом сообщили РИА новости в пресс-службе парка.

Работников и посетителей парка эвакуировали, сейчас там работают кинологи.

Телеграм-канал Shot утверждает, что на почту парка пришло письмо с угрозой от студента Московского финансово-юридического университета Павла Ш., где он сообщает, что якобы заложил бомбу в «Зарядье» и требует перевести 600 тысяч рублей его матери.

«Зарядье» эвакуируют второй день подряд. Накануне Shot сообщал, что на почту парка пришло письмо с угрозой минирования и требованием перевести 666 миллионов рублей 18-летнему рэперу Елисею.

В администрации «Зарядья» подтвердили, что провели эвакуацию из-за сообщений «о нахождении неопознанного устройства». Вскоре парк снова открыли для посещения, опасных устройств на его территории не нашли.