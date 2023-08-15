Из парка «Зарядье» напротив Кремля эвакуировали посетителей из-за «неопознанного предмета»

В центре Москве эвакуировали посетителей из парка «Зарядье», расположенного возле Кремля, сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, на почту парка пришло письмо с угрозой минирования и требованием перевести 666 миллионов рублей 18-летнему рэперу Елисею. Экстренные службы проверяют сообщение.

В администрации «Зарядья» подтвердили, что провели эвакуацию из-за сообщений «о нахождении неопознанного устройства». «Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства. Работники и посетители эвакуированы. Работают кинологические службы», — говорится в сообщении на сайте «Зарядья».