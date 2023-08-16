Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что украинские военные освободили село Урожайное в Донецкой области.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», — написала Маляр в телеграме, не став приводить других подробностей.

Накануне связанный с Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» писал, что «после отхода российских войск из Урожайного, село перешло в серую зону». По данным канала, ВСУ сохраняют «уверенный контроль» на севере села, а на юге «пытаются окопаться, но по ним бьет артиллерия и авиация». Телеграм-канал российского батальона «Восток» сообщил утром 15 августа о потере Урожайного.

14 августа Маляр говорила, что украинские военные имеют «определенные успехи» в селе Урожайное.

В селе Урожайное Донецкой области располагался укрепрайон Вооруженных сил РФ на берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные начали штурм Урожайного 8 августа. Как писала The New York Times, освобождение села украинскими военными может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны. Издание отмечало, что если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то они окажутся в 80 километрах от Бердянска и Мариуполя у Азовского моря, которые захвачены российскими войсками.

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