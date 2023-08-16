Минобороны РФ сообщило, что над Калужской областью уничтожены три беспилотника
Источник: Минобороны рФ
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В ведомстве заявили, что 16 августа около пяти утра «пресечена попытка киевского режима» осуществить террористическую атаку дронами по объектам на территории Калужской области.
В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет, заявили в Минобороны.
В ночь на 10 августа власти Москвы сообщали, что над Калужской область сбили беспилотник, летящий в сторону российской столицы.