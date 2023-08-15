Министерство цифрового развития России предложило разрешить операторам связи каждый год индексировать тарифы, в том числе выше уровня инфляции. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли на период до 2035 года.

В ведомстве пояснили, что для развития отрасли и поддержания существующей инфраструктуры необходимо повышать инвестиционные возможности операторов. «Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи», — говорится в стратегии.

«Интерфакс» пишет, что формально тарифы на связь в России не регулируются. Но в апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба при участии Минцифры разработала рекомендации, согласно которым операторы могут повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию. В июне 2023 года «Коммерсант» сообщал, что операторы попросили правительство разрешить им ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%.

До начала полномасштабной войны в Украине ФАС неоднократно запрещала операторам повышать цены на тарифы, считая эти решения экономически необоснованными. Так, в конце декабря 2022 года служба запретила «Мегафону» повысить цены на услуги связи в среднем на 12%. В октябре 2021 года ФАС вынесла аналогичное решение в отношении МТС, сочтя второе с начала года повышение цен в среднем на 20% необоснованным.

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