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Федеральная антимонопольная служба РФ признала «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов.

«Мегафон», говорится в отчете ФАС по итогам соответствующей проверки, в мае повысил цены на услуги связи для более чем 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%. Ведомство сочло, что эти действия не были экономически обоснованными.

Теперь «Мегафон» должен будет снизить тарифы «до экономически обоснованного уровня».

В октябре ФАС вынесла аналогичное решение в отношении МТС: служба сочла, что два повышения цен с начала года в среднем на 20% не были обоснованы экономически, и не согласилось с позицией компании, объяснявшей рост тарифов ростом собственных расходов.

После начала войны в Украине многие производители телекоммуникационного оборудования отказались от работы в России. Эксперты прогнозировали, что в будущем это приведет к значительному росту цен на связь.