ФАС признала МТС виновной в необоснованном повышении тарифов на связь. Компанию обязали их понизить

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

ФАС признала компанию МТС нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи. Об этом говорится в сообщении регулятора.

МТС в 2022 году повысила цены на услуги дважды — сначала в январе, затем в августе-октябре. В среднем повышение составило более 20%. В компании объясняли это ростом собственных расходов.

ФАС по результатам расследования объявила, что не обнаружила подтверждений роста расходов, достаточном для обоснования такого существенного повышения цен. В ведомстве отметили, что оно почти в два раза превысило общий уровень инфляции.

МТС получила предписание снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Против компании также открыто административное расследование, по итогам которого ей грозит штраф.

После начала войны в Украине многие производители телекоммуникационного оборудования отказались от работы в России. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем это будет приводить к все более существенному росту цен на связь.