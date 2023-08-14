В Санкт-Петербурге военкомат разослал призывникам «смс-повестки», пригрозив возбуждением дела в случае неявки

Военкомат Московского района Санкт-Петербурга разослал призывникам смс-сообщения с требованием явиться в военкомат, пишет «Ротонда».

«В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении, скриншот которого опубликовал руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.

«Ротонда» подтвердила, что такие смс действительно приходят молодым людям, получившим среднее специальное образование.

Собеседник издания в администрации района пояснил, что призывников вызвали в военкомат «для сверки и уточнения данных перед осенним призывом». Также чиновник отметил, что смс не является электронной повесткой, поэтому за неявку к ответственности привлекать не должны. Он предположил, что в военкомате «просто так выразились».

В апреле 2023 года в России приняли закон о реестре военнобязанных и электронных повестках. Такие повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личном кабинете призывника на «Госуслугах» либо спустя семь дней с даты ее размещения в Реестре повесток, который, как ожидается, полноценно заработает с 1 января 2025 года.

В июле российские власти одобрили пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе. Среди прочего в России расширили рамки возраста призыва, а также увеличили срок пребывания в запасе. Помимо этого, призывникам запретили выезжать за границу с момента вручения повестки, а также многократно увеличили штрафы за неявку в военкомат и за несообщение актуальных сведений о себе.

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