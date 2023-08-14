В Дагестане жители перекрыли трассу, потому что у них все лето нет воды. Ранее в Махачкале протестовали из-за отключений электричества

Жители поселка Караман-2 под Махачкалой вечером 13 августа вышли на акцию протеста, сообщило управление МВД по Дагестану.

В акции участвовали около 200 человек, которые перекрыли участок федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала», заявили в полиции. Между протестующими и водителями, как утверждает МВД, произошел конфликт. На место прибыли около 50 полицейских и руководство УВД Махачкалы.

Жители поселка собрались, чтобы «привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», сказали в МВД. По данным телеграм-каналов «Дагестан 24» и «ЧП Кавказ», участники акции протеста заявили, что в их домах воды нет все лето. О том, что в поселке Караман-2 нет воды, в июле неоднократно сообщало дагестанское издание «Черновик».

В МВД Дагестана заявили, что «конфликт удалось погасить», протестующие разошлись, а движение по трассе восстановлено.

Жители Махачкалы вечером 9 августа заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, протестуя против аварийных отключений электричества в городе. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной веерных отключений электроэнергии стала сильная жара. Глава региона также обратился к «тем, кто нарушает закон, перекрывая улицы», и пригрозил, что такие действия «будут пресекаться по всем нормам закона».

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