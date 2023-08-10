Вечером 9 августа жители Махачкалы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, протестуя против аварийных отключений электричества.

Как пишет «Кавказский узел», протестующие выстроились поперек улицы с деревянными поддонами в руках. Они заявили, что в их домах уже три дня нет света, а власти никак на это не реагируют. По данным издания, за сутки в Махачкале из-за аномальной жары сгорели четыре подстанции.

К протестующим, сообщает ТАСС, приехали министр энергетики Дагестана и представители мэрии Махачкалы.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной веерных отключений электроэнергии стала сильная жара. «Каждое лето испытывает наши сети на прочность и, признаем честно, они этого испытания пока не выдерживают. Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче», — написал он утром 10 августа в своем телеграм-канале.

Меликов признал, что граждане Дагестана уже 30 лет страдают от низкого качества электроснабжения, поэтому быстро ликвидировать подобные аварии не получится. «Всем нам необходимо осознать, что эти проблемы в нашей республике слишком долго не решались системно, поэтому ждать быстрых результатов, к сожалению, невозможно, но нами будет сделано все, чтобы они наступили как можно скорее», — заявил глава Дагестана. Чиновник пообещал разобраться с проблемами электроснабжения в республике «в ближайшие несколько лет».

Также Меликов обратился к «тем, кто нарушает закон, перекрывая улицы». «Такие „формы диалога“ только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона», — объявил глава Дагестана.

По данным управления МЧС по Дагестану, 9–10 августа в республике ожидается аномальная жара, температура в некоторых районах может достигать 43 градусов.