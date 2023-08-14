Украинский суд приговорил к 12 годам заключения бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Осужденный признан виновным в государственной измене, подготовке теракта и незаконном владении огнестрельным оружием и взрывчаткой. Помимо тюремного срока суд распорядился конфисковать имущество фигуранта дела.

В сообщении офиса генпрокурора Украины не называется имя осужденного и не раскрываются подробности дела, но указывается, что он готовил убийство «майора вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева».

В 2020 году СБУ объявляло о задержании генерал-майора Валерия Шайтанова, входившего в руководство Центра специальных операций «А». Тогда сообщалось, что Шайтанов был агентом ФСБ по кличке Бобыль и по заданию российских спецслужб готовил убийство Адама Осмаева.

В июне 2017 года Адам Осмаев был тяжело ранен в Киеве. В него стрелял Артур Курмакаев — известный в Санкт-Петербурге криминальный авторитет. В октябре того же года автомобиль, в котором находился Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

В России Осмаева подозревали в подготовке покушений на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, а также попытке организовать теракт в Москве. В 2014 году добровольческий батальон имени Джохара Дудаева под командованием Осмаева воевал в Донбассе на стороне украинских военных.

После задержания Шайтанова агенство «Интерфакс-Украина» сообщало, что во время Майдана 2014 года он руководил штурмовой группой, которая в Киеве взяла под свой контроль Дом профсоюзов.