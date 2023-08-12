Суд в США отправил под арест основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Бэнкмана-Фрида

Суд в США отправил под арест основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Associated Press.

Бэнкман-Фрид был освобожден из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов в конце декабря 2022 года, однако, как пишет агентство, сторона обвинения убедила судью в том, что основатель обанкротившейся криптобиржи с тех пор неоднократно пытался повлиять на свидетелей по делу против него.

Сторона защиты настаивала, что Бэнкмана-Фрида нельзя арестовывать, поскольку он пытался защищать свою репутацию. Тем не менее судья согласился с доводами обвинения. Бэнкмана-Фрида арестовали в зале суда.

Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре 2022 года. Основанием для этого стал запрос США, где против Бэнкмана-Фрида возбудили уголовное дело — его подозревают в обмане инвесторов, вложивших в обанкротившуюся в ноябре криптобиржу 1,8 миллиарда долларов. По версии следствия, Бэнкман-Фрид использовал эти деньги для покупки недвижимости, политических пожертвований, а также для покрытия убытков другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research.

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