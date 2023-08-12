Сотрудникам Минцифры запретили использовать технику Apple в служебных целях

Минцифры России запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple в служебных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Вводится запрет на использование мобильных устройств для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать», — сказал Шадаев.

По его словам, сотрудники ведомства, у которых нет устройств на Android, придется использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту.

ФСБ РФ 1 июля 2023 года заявило о «вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, проведенной с использованием мобильных устройств фирмы Apple». Согласно ведомству, сотрудники спецслужбы выявили в «тысячах» устройств Apple вредоносное программное обеспечение, использующее предусмотренные производителем программные уязвимости. Это, считают в спецслужбе, может свидетельствовать о «тесном сотрудничестве» Apple с американской разведкой.

В самой компании обвинения ФСБ отвергли, заявив, что Apple никогда не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в устройства компании.

Вскоре после этого российские ведомства стали вводить запрет на использование гаджетов от Apple. Такие запреты были введены в Минпромторге, Минпросвещения и других госучреждениях. Кроме того, по данным телеграм-канала Faridaily, всем участникам заседаний правительства, в том числе вице-премьерам и министрам, запретили заходить в зал заседаний с устройствами Apple.