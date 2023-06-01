ФСБ обвинила Apple в сотрудничестве с американской разведкой. После этого в «Касперском» заявили о кибератаке на сотрудников с использованием айфонов

ФСБ сообщила, что раскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб» с использованием айфонов. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Согласно пресс-релизу, ФСБ выявила аномалии, характерные только для пользователей смартфонов Apple и «обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного ПО». По версии ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч айфонов.

«При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — говорится в сообщении.

По мнению ФСБ, это говорит о «тесном сотрудничестве» Apple с американской разведкой, в том числе с Агентством национальной безопасности США, а также о том, что «декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных» пользователей компании «не соответствует действительности». В ФСБ считают, что Apple предоставляет американским спецслужбам «широкий спектр возможностей» по контролю «за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома».

Вскоре пресс-релиз выпустила компания «Лаборатория Касперского». В нем говорится, что эксперты компании выявили «крайне сложную, профессиональную целевую кибератаку» с использованием мобильных устройств Apple. По версии «Касперского», целью атаки было внедрение шпионского модуля в айфоны сотрудников компании — «как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена».

«Атака проводится при помощи невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое, используя ряд уязвимостей в операционной системе iOS, исполняется на устройстве и устанавливает шпионскую программу. Внедрение программы происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Далее шпионская программа так же незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца зараженного устройства», — говорится в сообщении.

Компания утверждает, что их система мониторинга выявила «аномалию, исходящую с Apple устройств». После чего они выяснили, что несколько десятков айфонов сотрудников заражены новой, «чрезвычайно технологически сложной» шпионской программой Triangulation. В компании заявили, что из-за закрытости iOS не существует стандартных средств операционной системы для поиска и удаления этой программы.

«Что на самом деле происходит в iOS, специалистам по IT-безопасности неизвестно. Отсутствие новостей об атаках отнюдь не свидетельствует о невозможности самих атак — в чем мы только что убедились», — сообщается на сайте «Касперского».

В Apple заявления ФСБ РФ и «Лаборатории Касперского» пока не комментировали.