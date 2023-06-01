Apple отвергла обвинения ФСБ в сотрудничестве с американскими спецслужбами

Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в айфоны. Заявление компании опубликовало агентство Reuters.

«Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора (уязвимости — прим. „Медузы“) в какой-либо продукт Apple и никогда не будем», — заявили в компании.

1 июня ФСБ сообщила, что раскрывала «разведывательную акцию американских спецслужб» с использованием айфонов. По версии российской спецслужбы, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов.

В ФСБ заявили, что выявили «факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР». По мнению ФСБ, это говорит о «тесном сотрудничестве» Apple с американской разведкой, в том числе с Агентством национальной безопасности США.

После этого с заявлением выступила компания «Лаборатория Касперского». В нем говорится, что эксперты компании выявили «крайне сложную, профессиональную целевую кибератаку» с использованием мобильных устройств Apple. По версии «Касперского», целью атаки было внедрение шпионского модуля в айфоны сотрудников компании. В компании заявили, что из-за закрытости iOS не существует стандартных средств операционной системы для поиска и удаления шпионской программы.