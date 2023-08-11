В аннексированном Крыму заставили извиняться и оштрафовали трех девушек, танцевавших под песню Верки Сердючки

Суд Алушты оштрафовал трех девушек по административной статье о «дискредитации» армии РФ.

Как сообщило управление МВД по аннексированному Крыму, три девушки-аниматора из аквапарка Алушты обвинялись в том, что «находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом».

Обвиняемые — девушки 19, 20 и 26 лет. Две из них приехали в Крым из других российских регионов на сезонный заработок, третья постоянно проживает в Алуште.

Им назначили штрафы в размере 15 тысяч рублей.

8 августа видео с аниматорами появилось в телеграм-канале провоенного блогера Александра Талипова. Судя по ролику, девушки танцевали под песню Верки Сердючки «Гуляночка», в которой есть слова «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так». Позднее в канале было опубликовано видео, где они извиняются и поют песню «Владимир Путин — молодец».

Видео с извинениями также опубликовало МВД по Крыму.

МВД Республики Крым

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину жителей аннексированного Крыма уже не раз заставляли извиняться за песню «Гуляночка», отмечает издание «Крым.Реалии».

Также крымчан преследовали за песню «Червона калина» («Ой у лузі червона калина»), ставшую одним из символов Украины после российского вторжения. За исполнение этой песни к административной ответственности привлекали участников свадьбы в Бахчисарае, «Миссис Крым — 2022», а также преподавателя Белогорского техникума.