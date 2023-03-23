Бывшего преподавателя из Крыма, которого дважды арестовывали за украинские песни, оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии

Центральный суд Симферополя оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова, обвиненного в повторной «дискредитации» армии РФ ( ), сообщает «ОВД-Инфо».

Поводом для уголовного преследования стал пост Белозерова, написанный во «ВКонтакте» в октябре 2022 года: «Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей».

Уголовное дело возбудили в декабре, с тех пор Белозеров находился под домашним арестом.

В сентябре 2022 года на Андрея Белозерова составили административный протокол за то, что в перерыве между занятиями в техникуме он включил ролик с песней про беспилотники Bayraktar. Тогда суд арестовал преподавателя на 13 суток, признав виновным в «дискредитации» армии и «демонстрации нацистской символики». Из техникума его уволили. В ноябре Белозерова повторно арестовали на 14 суток из-за публикации украинской песни «Червона калина» на странице во «ВКонтакте».

Читайте также

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Читайте также

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект