«Украинская правда» утверждает, что Зеленский начал искать замену министру обороны Алексею Резникову

Президент Украины Владимир Зеленский начал искать замену министру обороны Алексею Резникову, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова собеседников во власти.

По их данным, по этому вопросу прошли переговоры с двумя представителями правительства — вице-премьером Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

«Украинская правда» отметила, что не знает, состоялись ли переговоры с другими кандидатами.

Первые сообщения о замене министра обороны Украины появились после того, как в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны. Среди возможных кандидатов на пост главы Минобороны называли начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Сам Алексей Резников на этом фоне говорил, что «ни один чиновник не вечен в кресле», а решение о его увольнении может принять только Владимир Зеленский.

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