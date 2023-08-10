Норвежский футболист Матиас Норманн разорвал контракт с российскими клубами из-за атак дронов на «Москва-Сити»

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступавший на правах аренды в московском «Динамо», в одностороннем порядке расторг соглашения с футбольными клубами и уехал из России. Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

По его словам, причиной разрыва контракта стали атаки дронов на «Москва-Сити», произошедшие в ночь на 30 июля и на 1 августа.

«Норманн направил в клубы „Ростов“ и „Динамо“ заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в „Москва-Сити“. Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с „Ростовом“ будем обращаться в арбитражный суд», — рассказал Пивоваров в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Представитель «Динамо» добавил, что Норманн жил неподалеку от «Москва-Сити», но это был его личный выбор, поскольку клуб предлагал ему переехать.

Пивоваров считает, что норвежец использовал ситуацию с атаками на «Москва-Сити» лишь как предлог для того, чтобы разорвать контракт и уйти из клуба бесплатно. Контракт Норманна с «Динамо» заканчивается на следующей неделе, уточнил представитель клуба.

Матиас Норманн перешел в «Ростов» в 2019 году, став одним из лучших игроков сезона по версии Российского футбольного союза. В 2021–2022 годах он выступал на правах аренды в английском «Норвич Сити».

В марте 2022 года Норманн заявлял о нежелании возвращаться в Россию, но в сентябре перешел в «Динамо» на правах годичной аренды с правом выкупа. В национальной сборной Норвегии отказались от вызова Норманна из-за его перехода в «Динамо», отмечает РБК. За московский клуб норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.