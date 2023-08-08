The Moscow Times: с начала войны Россия почти наполовину опустошила крупнейший склад советской бронетехники в Бурятии

С начала полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40 процентов советских танков и боевых машин, находившихся на крупнейшей базе законсервированной военной техники «Вагжаново» в Бурятии, пишет The Moscow Times.

По данным издания, изучившего спутниковые снимки Google Earth, за пять месяцев до российского вторжения в «Вагжаново» хранились около 3840 единиц техники, а к маю 2023 года количество бронетехники на территории базы сократилось до 2270 единиц. Таким образом, за последние полтора года с базы вывезли около 1570 единиц танков и боевых машин, при этом большая часть техники (32%) покинула «Вагжаново» после начала мобилизации в сентябре 2022 года.

Как отмечает The Moscow Times, согласно инструкциям Минобороны, существует четыре категории консервации военной техники — самую ценную технику хранят в специальных вентилируемых и отапливаемых помещениях. В «Вагжаново» машины преимущественно хранились под открытым небом. «Это то, что не жалко», — пояснил военный эксперт Павел Лузин.

В соцсетях бывших военнослужащих «Вагжаново» журналисты The Moscow Times обнаружили несколько фотографий танков, хранившихся на базе. Опрошенные изданием военные эксперты опознали в них танки Т-62, которые выпускали с 1962 по 1975 год.

По данным издания, часть танков, снятых с хранения, проходит глубокую модернизацию — их оснащают дополнительной защитой, более современными двигателями, а также оптико-электронной системой и тепловизорами, после чего отправляют на фронт. Остальные разбирают на запчасти.

Павел Лузин говорит, что российские военные используют такие танки не только для восполнения потерь бронетехники, но и в качестве артиллерии. Другой эксперт, пожелавший остаться анонимным, заявил, что военные используют старые советские танки в качестве боевых машин поддержки пехоты.

Россия с самого начала полномасштабной войны в Украине несла серьезные потери в военной технике. Согласно отчету британского Международного института стратегических исследований (IISS), за первый год войны Россия потеряла около половины своих современных танков. По данным военно-аналитического проекта Oryx, всего российские военные потеряли больше 2200 танков.

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