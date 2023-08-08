Страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных, чтобы вернуть к власти президента, свергнутого его гвардией

Страны готовы направить в Нигер контингент из 25 тысяч военных для восстановления власти президента Мохамеда Базума, сообщает RFI.

По данным агентства, Нигерия готова предоставить половину от заявленного контингента, остальное предоставят Кот-дʼИвуар, Сенегал и Бенин. Возглавят эти силы нигерийские военные.

RFI пишет, что ЭКОВАС рассматривает сценарий разрешения конфликта с применением силы как крайний вариант. 8 августа в Нигер должны были прибыть делегации ООН, Африканского союза и ЭКОВАС, однако мятежники отказали им во въезде.

Ранее в республике побывала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По итогам переговоров, которые она назвала «трудными», Нуланд заявила, что военные в Нигере не заинтересованы в восстановлении прежней власти. Тем не менее, она выразила надежду, что мятежники «будут держать дверь открытой для дипломатии».

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президентская гвардия отстранила от власти президента страны Мохамеда Базума. Через два дня генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий президентскую гвардию, объявил себя новым главой государства.

Страны ЭКОВАС заявили о готовности начать интервенцию в Нигер. В ответ на это Мали и Буркина-Фасо, которыми управляют военные, пришедшие к власти в результате переворотов, объявили, что «любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению им войны».

Хунта в Нигере закрыла воздушное пространство страны, перекрыла сухопутные границы со странами ЭКОВАС, а также перебросила дополнительные военные резервы в столицу, пишет CNN.

Читайте также

Президент Нигера, свергнутый его гвардией, попросил спасти Африку от России и ЧВК Вагнера В столице страны прошел митинг в поддержку переворота — с плакатами «Да здравствует Путин»

Читайте также

Президент Нигера, свергнутый его гвардией, попросил спасти Африку от России и ЧВК Вагнера В столице страны прошел митинг в поддержку переворота — с плакатами «Да здравствует Путин»