Виктория Нуланд провела переговоры с военной хунтой в Нигере. Представитель Госдепа предостерегла мятежников от сотрудничества с ЧВК Вагнера

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер, где провела «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с военными, захватившими власть в стране, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

По словам Нуланд, она предупредила хунту, что США прекратят оказывать Нигеру все виды поддержки, если в стране не будет восстановлено законное правительство. Также Нуланд предложила мятежникам американскую помощь в восстановлении конституционного порядка.

Как считает заместитель госсекретаря, в настоящий момент нигерийские военные не заинтересованы в завершении переворота. «У них есть свои представления о том, как будет дальше развиваться ситуация. Надеюсь, они будут держать дверь открытой для дипломатии», — сказала Нуланд.

Также она предупредила хунту о рисках, которые несет появление в стране наемников ЧВК Вагнера. «Я напомнила им, что с приходом „Вагнера“ в странах ухудшается безопасность, ухудшается ситуация с правами человека», — цитирует ее слова Госдеп.

Нуланд добавила, что, по ее ощущениям, военные очень хорошо понимают риски для суверенитета, в случае приглашения в страну наемников ЧВК Вагнера.

Представили хунты не позволили Нуланд встретиться с президентом Нигера Мохамедом Базумом, который с начала переворота находится под стражей.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда представители хунты объявили, что отстранили от власти президента республики Мохамеда Базума. Через два дня генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий президентскую гвардию, объявил себя новым главой государства.

Многие страны осудили переворот и потребовали немедленно освободить президента страны Базума. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против Нигера и приостановили всю финансовую поддержку республики до восстановления законного правительства. Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) остановили все коммерческие операции с Нигером, заморозили его активы в региональном центральном банке и приостановили все программы финансовой помощи республике.

Также страны ЭКОВАС выдвинули военным в Нигере ультиматум, дав им неделю на то, чтобы вернуть власть в стране законному правительству. Срок истек 6 августа, однако никаких решительных действий, о которых предупреждали члены союза, не последовало. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного военного одной из стран ЭКОВАС писала, что вооруженные силы региона пока не готовы к интервенции и им нужно больше времени для подготовки.

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