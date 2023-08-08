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Неизвестная страна выкупила для отправки в Украину 50 танков Leopard 1, которые были сняты с вооружения бельгийской армии

Источник: Business AM

В Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, купленные неназванным государством. Об этом сообщает бельгийское издание Business AM. 

50 танков были полностью выведены из эксплуатации несколько лет назад и хранились на складе в городе Турне. Бельгия не планировала передавать их Украине, так как ввод их в эксплуатацию оказался слишком дорогим. 

Как пишет Business AM, Бельгия продала танки компании OIP Systems по цене 15 тысяч евро за штуку. У бельгийской армии не хватало ангаров, чтобы разместить списанную технику, поэтому танки продали по демпинговым ценам, поясняет издание. 

В результате их купила другая страна, но какая — неизвестно. После ремонта первые Leopard уже отправляются в Украину через Германию и Италию. Их планируется также оснастить новыми системами вооружения. 

Business AM напоминает, что пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности танки Leopard 1.

8 августа США объявили, что одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams. Они должны быть доставлены на территорию Украины в начале осени. Всего Вашингтон рассчитывает поставить Киеву 31 танк Abrams.

В середине июля Германия отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой — десять танков Leopard 1 A5.

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