Фильм «Барби» собрал миллиард долларов в мировом прокате

Комедия Греты Гервиг «Барби» спустя две с половиной недели после выхода в мировой прокат заработала миллиард долларов, сообщают создатели фильма.

Картина собрала 459 миллионов долларов в американском прокате и 572 миллионов долларов в мировом. Как отмечает Variety, на это фильму Греты Гервиг понадобилось 17 дней — меньше, чем любому другому фильму студии Warner Bros.

Мировая премьера картины о кукле компании Mattel состоялась 21 июля 2023 года — в один день с драмой Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об отце первой атомной бомбы.

«Барби» пока является вторым по сборам фильмом 2023 года после «Братьем Супер Марио», а также самой кассовой в истории лентой, снятой женщиной-режиссером.

В России официальных премьер «Барби» и «Оппенгеймера» не было, поскольку голливудские студии покинули рынок после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Источники СМИ в киноиндустрии предполагают, что осенью в российских кинотеатрах покажут онлайн-версии обоих фильмов.

Рецензия Антона Долина на «Барби»

Дождались! Вышла «Барби» Греты Гервиг. И она прекрасна Но одновременно несовершенна — что тоже нормально

Рецензия Антона Долина на «Барби»

Дождались! Вышла «Барби» Греты Гервиг. И она прекрасна Но одновременно несовершенна — что тоже нормально