«Барби» и «Оппенгеймера» покажут в российских кинотеатрах не раньше осени. Это будут онлайн-версии

В российских кинотеатрах покажут онлайн-версии фильмов «Барби» и «Оппенгеймера», и произойдет это не раньше осени, считают источники «Ведомостей» в киноиндустрии.

По словам одного из собеседников издания, голливудские кинокомпании вычислили продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий фильмов, в связи чем на рынке не осталось предложений по продаже кинотеатральных версий.

Российским кинотеатрам придется ждать появления фильмов в сети, а после этого потребуется некоторое время на профессиональный перевод и озвучку.

Гендиректор компании «Контент-клуб» Антон Сиренко предположил, что «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в российском прокате не раньше осени, поскольку фильмы в достаточном разрешении для кинопоказов появляются в сети, как правило, в рамках официального цифрового релиза, а в случае с коммерчески успешными фильмами «цифровое окно» может достигать ста дней с момента премьеры.

В то же время гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин отметил, что у цифровых копий фильмов качество картинки и звука существенно хуже, чем у кинотеатральных версий: «В онлайн-версии картинка изначально адаптирована под другой формат экрана. И в каком бы хорошем качестве видео ни лежало в интернете, оно после компрессии при показе на большом экране будет сильно отличаться от формата JPEG2000, который используется для театрального кинопроката», — пояснил Верещагин.

«Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — главные фильмы лета 2023 года. В первые выходные проката «Барби» собрала больше 330 миллионов долларов, тем самым побив множество кассовых рекордов. «Оппенгеймер» в первые выходные собрал больше 170 миллионов долларов.

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