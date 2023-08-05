В уголовном деле о предполагаемом покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и основателя журналистского проекта «Осторожно, Media» Ксению Собчак появилась новая фигурантка — 16-летняя Анастасия. Об этом сообщает «Коммерсант».

Меру пресечения ей не избирали. По данным «Коммерсанта», скорее всего, девушка будет проходить свидетелем по уголовное делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Как сообщалось ранее, восемь фигурантов дела обвиняют в «избиения лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений». Их арестовали, при этом в решении суда подготовка «покушения» на Собчак и Симоньян не упоминалась.

По версии следствия, обвиняемые использовали Анастасию для того, чтобы она выманивала будущих жертв в безлюдные места, где на них совершались нападения. Видео они выкладывали в свой телеграм-канал, который, как утверждает следствие, привлек внимание сотрудников СБУ, якобы поручивших им слежку за Симоньян и Собчак, и российских спецслужб.

«Коммерсант» отмечает, что Анастасия упоминается как минимум в двух эпизодах в деле. По версии следствия, в апреле она познакомилась с 24-летним гражданином Таджикистана Муборизом Эсоевым, с которым должна была встретиться в районе станции метро «Новоясеневская». В результате, как утверждает следствие, шесть человек избили мужчину. При нападении они «выкрикивали националистические лозунги», пишет издание. В мае по похожей схеме обвиняемые совершили нападение на 21-летнего гражданина Узбекистана Муроджона Ширинова.

По информации «Коммерсанта», помимо хулиганства следствие планирует вменить обвиняемым создание экстремистского сообщества или участие в нем.

15 июля ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Спецслужба заявила, что убийство готовили члены «неонацистской группировки» «Параграф-88», которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство. В тот же день суд арестовал по делу о хулиганстве семерых фигурантов дела, среди которых четверо оказались подростками. В решении подготовка «покушения» не упоминалась. Через несколько дней суд арестовал восьмого обвиняемого — ученика 10-го класса московской школы.

«Медиазона» писала, что двух фигурантов дела — Михаила Балашова и Егора Савельвева — избивали после задержания. Издание ссылалось на очевидца, который видел обвиняемых после задержания в отделе на Новокузнецкой улице в Москве. По его словам, 18-летний Балашов дал признательные показания, потому что «его так пиздили, что там вариантов больше нет». 22-летнего Егора Савельева, по словам собеседника «Медиазоны», пытали электрошокером.

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