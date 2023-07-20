Суд арестовал восьмого фигуранта дела о покушении на Собчак и Симоньян. Его обвинили в нападении на иностранцев

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела предполагаемого покушения на главного редактора RT Маргариты Симоньян и основателя журналистского проекта «Осторожно, Media» Ксении Собчак.

Как сообщили ТАСС в суде, речь идет о несовершеннолетнем, которого арестовали по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ).

«Медиазона» и «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела пишут, что арестованный — ученик 10-го класса московской школы Артем Р. Его задержали 17 июля. В постановлении суда говорится, что его и еще семь человек обвиняют в «избиения лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений». В деле три эпизода, участником двух из которых следствие считает Артема Р.

Предъявленные обвинения, утверждает «Коммерсант», не касаются предполагаемого покушения на Симоньян и Собчак, но их могут переквалифицировать на подготовку теракта.

Защита просила не отправлять школьника в СИЗО, поскольку он ухаживает за бабушкой, у которой вторая группа инвалидности, и готов сотрудничать со следствием. Суд решил, что на свободе подросток «может вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления», фальсифицировать доказательства или скрыться.

15 июля ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Спецслужба заявила, что убийство готовили члены «неонацистской группировки» «Параграф-88», которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.

В тот же день суд арестовал по делу о хулиганстве семерых фигурантов дела, среди которых четверо оказались подростками. В решении подготовка «покушения» не упоминалась. Арестованные, по версии суда, нападали на иностранцев.

Что известно о «покушении»

ФСБ заявила, что предотвратила «покушения» на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак По версии следствия, их собирались убить члены неонацистской группировки «по заданию СБУ». Подозреваемых арестовали

Что известно о «покушении»

ФСБ заявила, что предотвратила «покушения» на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак По версии следствия, их собирались убить члены неонацистской группировки «по заданию СБУ». Подозреваемых арестовали