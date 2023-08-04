Во владимирской колонии началось заседание суда, на котором вынесут приговор по «экстремистскому» делу Навального
В ИК-6 во Владимирской области началось выездное заседание Московского городского суда, на котором огласят приговор Алексею Навальному по делу об «экстремизме».
Сторона обвинения требует приговорить Навального к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии «особого режима».
Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. Обвинение требует назначить ему 10 лет колонии общего режима.
Дело рассматривалось в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального.
Алексею Навальному, главному оппозиционному политику России, были предъявлены обвинения по целому ряду статей — об организации «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», финансировании «экстремизма», реабилитации нацизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.
Навальный отбывает во владимирской колонии девятилетний срок, к которому его приговорили по обвинениям в мошенничестве и неуважении к суду. Политик был задержан в России в начале 2021 года, когда он вернулся в страну после лечения: в 2020-м его отравили в России ядом «Новичок».
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Навальный многократно выступал с антивоенными заявлениями.