Во владимирской колонии началось заседание суда, на котором вынесут приговор по «экстремистскому» делу Навального

В ИК-6 во Владимирской области началось выездное заседание Московского городского суда, на котором огласят приговор Алексею Навальному по делу об «экстремизме».

Сторона обвинения требует приговорить Навального к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии «особого режима».

Что это за режим Алексея Навального требуют отправить в колонию «особого режима». Чем такая колония отличается от всех остальных?

Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. Обвинение требует назначить ему 10 лет колонии общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального.

Алексею Навальному, главному оппозиционному политику России, были предъявлены обвинения по целому ряду статей — об организации «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», финансировании «экстремизма», реабилитации нацизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Навальный отбывает во владимирской колонии девятилетний срок, к которому его приговорили по обвинениям в мошенничестве и неуважении к суду. Политик был задержан в России в начале 2021 года, когда он вернулся в страну после лечения: в 2020-м его отравили в России ядом «Новичок».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Навальный многократно выступал с антивоенными заявлениями.

Что заявил Навальный перед приговором

«Срок будет большой. То, что называется „сталинский“. Но не надо причитать. Стыдно дать себя запугать» Навальный — о приговоре, который ему вынесут 4 августа

Что заявил Навальный перед приговором

«Срок будет большой. То, что называется „сталинский“. Но не надо причитать. Стыдно дать себя запугать» Навальный — о приговоре, который ему вынесут 4 августа