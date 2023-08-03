У 14-летней Ангелины Кулик погибли родители при взрыве на Крымском мосту. Власти купили ей автомобиль и квартиру

Российские власти купили 14-летней Ангелине Кулик, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, автомобиль и квартиру в Белгороде, сообщает местное издание «Бел.ру».

Машину Ангелина получит после совершеннолетия. Кроме того, «Бел.ру» пишет, что ей положены шесть с половиной миллионов рублей компенсации за смерть родителей и ранение. На имя Ангелины обещают завести счет, куда поступят эти деньги. Она сможет получать около 28 тысяч рублей в месяц, пишет «Бел.ру».

Кроме того, власти обещают устроить Ангелину «в одну из лучших московских гимназий», чтобы у нее была возможность поступить в хороший вуз, пишет издание.

Где именно и за чей счет девочка будет жить в Москве, не сообщается. Издание также не уточнило, о каких «властях» идет речь, из чьего бюджета оплачены квартира и машина, а также откуда поступят деньги на компенсацию.

Ангелина находится в Пятигорске. Ее отправили туда на двухнедельное восстановление после ранения. Из московской больницы ее выписали 24 июля.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва. В результате последнего, который произошел в ночь на 17 июня 2023 года, погибли два человека — Алексей и Наталья Кулик, их дочь Ангелина получила ранения.

В результате взрыва была повреждена автодорожная часть моста. Российские власти рассчитывают ее восстановить в течение осени.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы «принимали участие» в обоих взрывах на Крымском мосту.

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