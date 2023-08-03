19-летнего жителя Новосибирска приговорили к шести годам строгого режима по делу о приготовлении к госизмене

Курский областной суд приговорил 19-летнего жителя Новосибирска Данила Бердюгина к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене и покушении на незаконное пересечение границы, сообщает пресс-служба судов Курской области.

Суд начал рассматривать дело по существу 26 июля 2023 года в закрытом режиме. Что именно вменяли Бердюгину, неизвестно. Пресс-служба пишет про «совершенный гражданином РФ переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от него обстоятельствам».

Также Бердюгину назначили ограничение свободы в течение одного года. Предварительное следствие по делу вело УФСБ по Курской области.

Телеканал «Дождь» нашел во «ВКонтакте» аккаунт жителя Новосибирска, данные которого совпадают с данными фигуранта дела. На этой странице журналисты увидели украинские флаги, антивоенные материалы, а также пост: «Я гражданин России. Я присоединяюсь к антивоенному движению! #ЯпротивВойны».

В России регулярно появляются сообщения о задержании или аресте людей, которых обвинили в госизмене, а также о вынесенных по этим обвинениям приговорах. Чаще всего об этих делах ничего не известно, поскольку их засекречивают. Так, 1 августа в Краснодарском крае к 12 годам колонии приговорили бывшего чиновника Артура Катрычко, который, по версии следствия, передавал сведения СБУ. В свою очередь ФСБ 31 июля отчиталось о задержании троих жителей Воронежской области, которые якобы передавали информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре членам «Правого сектора».

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