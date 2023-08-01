Бывшего краснодарского чиновника приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене в пользу Украины

Краснодарский краевой суд приговорил россиянина Артура Катрычко к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, Катрычко связался с представителями Службы безопасности Украины и передавал им за денежное вознаграждение сведения, «ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности». В ФСБ считают, что эта информация могла быть использована против безопасности РФ.

В спецслужбе не уточнили, что это за сведения передавал подсудимый и кем он работал. Как сообщает телеграм-канал «Краснодар Телетайп», 33-летний Катрычко — бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края.

С началом полномасштабного вторжения в Украину власти России значительно ужесточили уголовное законодательство, касающееся госизмены. Как подсчитало издание «Верстка», за первые шесть месяцев 2023 года фигурантами уголовных дел о госизмене в России стали минимум 43 человека. За весь 2022 год их было в два раза меньше.

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