ФСБ сообщила о задержании троих жителей Воронежской области по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, которых подозревают в том, что они, по версии спецслужбы, передавали информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре членам «Правого сектора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Имена задержанных не приводятся. Против них возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). В сообщении ФСБ отмечается, что задержанные — граждане России.

ФСБ также опубликовала видео с задержанными. На нем один из молодых людей, чье лицо скрыто, говорит, что его завербовали в 2022 году, когда он занимал должность командира роты добровольческого украинского корпуса входящего в «Правый сектор». Он также утверждает, что вербовал жителей Воронежской области. О вербовке жителей рассказывают и двое других молодых людей на видео. Один из них также говорит, что в апреле 2023 года получил задание установить местонахождение летчика ВС РФ, который в прошлом году находился в плену у ВСУ.

В конце июля 2023 года суд в Москве арестовал россиянина Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации. ТАСС писал, что арестованный — 33-летний житель Санкт-Петербурга, который работал в банковском секторе.