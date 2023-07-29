Суд в Москве арестовал петербуржца по делу о госизмене. Перед этим его дважды отправляли в спецприемник

Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации, сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу данных столичных судов.

Кто это человек, а также почему на него завели дело, неизвестно. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что арестованный — 33-летний житель Санкт-Петербурга, который работал в банковском секторе.

По данным «Медиазоны», до ареста Лутора дважды арестовывали. Так, 11 июля Солнцевский суд Москвы арестовал его за мелкое хулиганство, поскольку он, согласно постановлению суда, «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково». Второй раз Лутора арестовали 14 июля по протоколу о неповиновении полицейскому. Выйти из спецприемника петербуржец должен был сегодня, 29 июля.

Известно о двух похожих случаях, когда после так называемых карусельных арестов на россиян, выступавших против войны в Украине, собирались завести или заводили уголовные дела о госизмене или терроризме.

В июне в спецприемнике в Ростове-на-Дону умер активист Анатолий Березиков, который с середины мая не выходил из-под административного ареста. После смерти активиста в спецприемнике заявили, что Березиков совершил самоубийство. Его адвокат Ирина Гак уверена, что Березиков умер во время пыток. По мнению правозащитников, следователи собирались обвинить активиста в госизмене, а арестовывали его раз за разом, чтобы региональное УФСБ успело согласовать уголовное дело с главным управлением.

В июле на бывшего военного психолога Тимофея Руденко, осудившего войну, завели дело об «оправдании терроризма». Перед этим в течение года его восемь раз отправляли в спецприемник и пытали.

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