В Кишиневе водитель Mercedes протаранил ворота посольства России

Полиция Кишинева задержала водителя автомобиля Mercedes, врезавшегося в ворота посольства РФ в Молдове. Об этом сообщает МВД республики.

По данным полиции, водитель протаранил ворота дипломатической миссии, после чего попытался скрыться с места ДТП. Полицейские обнаружили машину на пути к городу Страшены. Несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля. В итоге полицейские принужительно остановили автомобиль в Страшенском районе.

В полиции отметили, что никто не пострадал.

В российском посольстве пока не комментировали случившееся.

Власти Молдовы в феврале 2023 года заявили, что в стране готовится государственный переворот, а диверсанты с военной подготовкой скоро могут атаковать государственные здания и взять заложников. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила «российский план разрушения политической ситуации в Молдове». После этого в стране проходили митинги, обострения обстановки не произошло.

Власти Молдовы в июле в ответ на «многочисленные недружественные действия» со стороны РФ решили значительно сократить штат российского посольства в Кишиневе до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников.