Власти Молдовы решили сократить штат российского посольства в Кишиневе до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

«Это решение является результатом многочисленных недружественных действий в отношении Республики Молдова, не связанных с дипломатическим мандатом, а также попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее о сокращении штата российского посольства сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. По его словам, это решение было обусловлено подозрением, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».

До этого с предложением сократить штат российского посольства выступил депутат от партии «Действие и солидарность» Андриан Кептонар. По его словам, штат российского посольства в Кишиневе насчитывает около 80 сотрудников, включая 40 дипломатов, в то время как в Москве аккредитованы лишь пять дипломатов из Молдовы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение властей Молдовы о сокращении штата российского посольства «необоснованным», пообещав, что Россия предпримет ответные меры.

Во второй половине июля вышло расследование The Insider и Jurnal TV, в котором журналисты обратили внимание, что на крыше российского посольства в Кишиневе с каждым годом становится все больше тарелок и передающих устройств, а также регулярно проводится ротация сотрудников российских спецслужб, специализирующихся на радиоэлектронной разведке и взломах компьютерных сетей.