Forbes: три иностранных судна зашли в украинский порт после выхода России из зерновой сделки

Три грузовых судна, принадлежащие греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, прибыли 30 июля к одному из украинских зерновых терминалов в Измаильском порту в дельте Дуная, сообщает Forbes. «Радио Свобода» и украинские издание «Страна» отмечают, что это первые иностранные суда, прибывшие в украинские порты после выхода России из зерновой сделки.

По данным Forbes, греческое и израильское суда плыли в направлении порта Измаил от Босфора, а турецко-грузинское судно — из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их маршрутом наблюдали три разведывательных самолета и один беспилотник НАТО.

«Сообщение, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо неспособна проводить обыски кораблей в данный момент», — прокомментировал ситуацию Институт изучения войны (ISW).

Forbes пишет, что прибывшие судна в украинском порту загрузят зерном, после чего они вернутся тем же маршрутом. Порты на Дунае использовались для поставок сельхозпродукции и до заключения зерновой сделки, отмечает «Страна», однако их пропускная способность не сравнима с морскими портами.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки российские войска начали практически ежедневно обстреливать юг Украины, в том числе Одесскую область, уничтожая инфраструктуру портов, задействованных в зерновой сделке.

Минобороны России 19 июля заявило, что из-за выхода РФ из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В ведомстве также добавили, что страны флага таких судов «будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».

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