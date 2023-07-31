В Таллине задержали Аркадия Бабченко. Он забросал яйцами российское посольство

Полиция Таллина задержала нарушителя, который в ночь на 30 июля забросал яйцами здание российского посольства, пишет Delfi.

В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный — мужчина 1977 года рождения. Против него заведено дело. От дальнейших подробностей правоохранительные органы воздержались.

В то же время активист организации «Мирное сопротивление» Михаил Баранов заявил, что задержанным в Таллине является журналист Аркадий Бабченко. Самого Баранова ранее задержали в Вильнюсе по подозрению в том, что он оставил надпись «Navalnists for the terror» на инсталляции «ШИЗО Навального», пишет Deutsche Welle.

Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото из полицейской машины с подписью: «Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату». В комментариях в фейсбуке он подтвердил, что действительно закидал яйцами российское посольство в Таллине.

Аркадий Бабченко, работавший военным корреспондентом «Московского комсомольца» и «Новой газеты», с 2017 года живет за пределами России и резко критикует власти РФ. В июне 2018 года, когда журналист жил в Украине, было объявлено, что он убит. Спустя сутки стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск, а в апреле Минюст РФ внес журналиста в реестр «иностранных агентов».