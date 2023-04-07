Минюст РФ объявил «иностранным агентом» журналиста Аркадия Бабченко

Министерство юстиции РФ внесло в список «иностранных агентов» журналиста Аркадия Бабченко.

Бабченко, заявил Минюст РФ, «осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Бабченко с 2017 года живет за пределами России и резко критикует власти РФ. В июне 2018 года, когда Бабченко жил в Украине, было объявлено, что он убит. Спустя сутки стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а в январе 2023 года его объявило в розыск МВД России.