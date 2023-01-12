МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

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Журналист Аркадий Бабченко объявлен в России в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД РФ.

В карточке на розыск нет фотографии Бабченко, при этом ФИО, дата и место рождения разыскиваемого человека совпадают с данными Бабченко.

В материалах МВД сказано, что Бабченко разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, название которой не уточняется.

Аркадий Бабченко с 2017 года находится за пределами России. До 2019 года он жил в Украине. В последние годы Бабченко крайне негативно высказывался о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов.

В июне 2018 года власти Украины сообщили, что Аркадий Бабченко убит. Спустя сутки стало известно, то убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

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