Jagermeister убрали из списка товаров параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России исключило ликер Jagermeister из перечня товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт, сообщает ТАСС.

О планах ведомства стало известно в середине июля 2023 года. Тогда в Минпромторге сообщили, что исключить продукцию немецкой компании Mast-Jagermeister SE из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, попросил Калужский ликероводочный завод «Кристалл».

В то же время РИА Новости сообщает, что в обновленный перечень параллельного импорта войдут фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также батарейки Duracell.

После российского вторжения в Украину западные страны ограничили ввоз в Россию алкогольных напитков, а с российского рынка ушел ряд производителей и дистрибьюторов алкоголя, включая Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bellʼs, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewarʼs, William Lawsonʼs), Brown-Forman (Jack Danielʼs, Finlandia), Moet Hennessy.

1 ноября 2022 года появилась информация, что производитель ликера Jagermeister приостановил поставки в Россию. Но российский дистрибьютор Jagermeister заявил, что не прекращал сотрудничество с производителем, а лишь столкнулся с временными перебоями в поставках.

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