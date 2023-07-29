Двух студентов ВШЭ отправили под домашний арест по делу об экстремистской организации. Соловьев назвал их «активистами штабов Навального»

Басманный районный суд Москвы до 24 сентября отправил под домашний арест 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович по делу об участии в деятельности экстремистской организации, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, Трофимова и Олехнович — студенты Высшей школы экономики, они проходят обучение по профилю «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства.

О задержании студентов 27 июля сообщил пропагандист Владимир Соловьев в свое телеграм-канале. По его словам, молодых людей, которых он назвал «активистами подпольных штабов Навального», задержали накануне. Соловьев также утверждал, что Трофимова и Олехнович отправили в СИЗО, однако это не подтвердилось.

По статье об участии в деятельности экстремистской организации студентам грозит до шести лет лишения свободы.

Московский городской суд в июне 2021 года признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального «экстремистскими» организациями. Позднее апелляционный суд утвердил это решение, а многие соратники Навального были вынуждены покинуть страну.

В июне 2023 года суд начал рассматривать новое дело в отношении политика, в рамках которого Навального среди прочего обвиняют в создании «экстремистского сообщества». Дело слушается в закрытом режиме. На заседании 20 июля обвинение потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима. Приговор будет объявлен 4 августа.

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