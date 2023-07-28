Украинским депутатам и чиновникам запретили выезжать за границу. Накануне Верховная Рада лишила мандата депутата, отдыхавшего на Мальдивах

Власти Украины запретили депутатам и чиновникам выезжать за границу, пока не будет доработано законодательство, регулирующее командировки, сообщил «Украинской правде» источник в Офисе президента.

«Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее. Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются», — заявил источник.

Собеседник издания также добавил, что вскоре будет доработано постановление, регулирующее командировки и отпуска за границей для военных.

26 июля депутат Алексей Гончаренко заявил, что на все пограничные посты пришло указание о запрете на выезд чиновников и депутатов из страны. По его словам, пограничники останавливали всех, кто пытался пересечь границу, а офис президента принимал решение по каждому из них. В свою очередь «Украинская правда» пишет, что в Госпогранслужбе информацию о запрете не подтвердили.

Верховная рада Украины 27 июля проголосовала за лишение мандата депутата от партии «Слуги народа» Юрия Аристова, который ездил отдыхать на Мальдивы во время войны. Вскоре после этого СБУ сообщила, что в отношении Аристова возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК Украины). По версии ведомства, в документах о его служебной командировке были указаны ложные сведения о сроке, цели и стране выезда.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности Украины запретил выезд чиновников за границу. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.